Kommentar : Endlich wieder zusammensetzen!

Hillesheim Das lange Warten hat sich gelohnt: Die jüngste Stadtratssitzung in Hillesheim, bei der erstmals öffentlich über den seit einem dreiviertel Jahr andauernden Hotelstreit gesprochen wurde, war sowohl aufschlussreich als auch unterhaltsam.

Geht es beim Hotelstreit also gar nicht um Müll und offene Fenster oder sonstige Lappalien, mit denen sich Anwälte, Gericht und beide Parteien seit Monaten beschäftigen, sondern etwa um Kohle? Dann sollte das (überdies teure) Prozessieren sofort beendet und sich wieder gemeinsam an einen Tisch gesetzt werden: für eine Lösung, mit der beide Seiten leben können. Für einen raschen Wiederaufbau des von der Flut stark beschädigten Hauses. Für den Erhalt der Arbeitsplätze. Für die Stärkung des Hotels als Wirtschaftsmotor der Stadt. Für ein besseres Klima, denn der Hotelstreit ruft in großen Teilen der Bürgerschaft Ablehnung hervor. Und damit der Stadtrat wieder mehr Zeit, Energie und Geld in wichtige Zukunftsaufgaben investieren kann.