Meinung : Eine kurze Erinnerung: Eigentum verpflichtet!

Mario Huebner TV-Foto: Klaus Kimmling Foto: TV/klaus kimmling

Vor zehn Jahren hat der TV über die damals marode Straße Am Rasbach berichtet – und dazu Folgendes kommentiert: „Einerseits kassieren (Mieten), andererseits aber nicht investieren (in die Straße, in die Gebäude) zeugt nicht von verantwortungsvollem Unternehmertum.