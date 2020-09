Kommentar : Sozial bleiben!

Foto: TV/klaus kimmling

Stadtbürgermeister Friedhelm Marder ist im Wort: Über die Badepreise 2021 wird nicht jetzt, sondern erst kurz vor der neuen Saison gesprochen. Hat er ausdrücklich gesagt. Er fährt also auf Sicht, was in Corona-Zeiten durchaus vernünftig ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wer kann schon sagen, was in ein, zwei Monaten oder in gut einem halben Jahr ist?

Neben Vernunft muss bei der Festsetzung der neuen Eintrittspreise fürs Freibad dann aber auch der soziale Aspekt beachtet werden. Die Kommune muss den Bürgern etwas bieten, dass sie sich leisten können – trotz Kosten und Defiziten. Ein Bad war und bleibt ein Zuschussgeschäft.