Meinung : Wissen hilft gegen Aberglauben

Die Gründung einer Junior Uni ist wichtig und kann nur begrüßt werden, denn der Aberglaube ist zurück in der Welt: Wasser kann sich erinnern und wird damit zum Heilmittel, die Bevölkerung Europas soll ausgetauscht werden und Corona ist Gottes Strafe für die Legalisierung von Homosexualität.

Aber keine Sorge, Chlorbleiche hilft gegen das Virus. Klingt alles absurd? In der Tat, doch jede noch so abstruse Behauptung findet heute ihre Anhänger, und ehe man sich versieht, hat Großbritannien die EU verlassen. Was hilft? Aufklärung, Bildung und die Vermittlung eines selbst nur minimalen Grundverständnisses für wissenschaftliches Arbeiten. All das soll es bald in Daun schon für die Kleinsten geben – man kann dafür nur danken.