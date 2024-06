Kommunalwahl 2024 Kandidatenflucht in der Vulkaneifel? UWG-Vorsitzende kandidiert als Unabhängige auf der SPD-Kreistags-Liste

Der Wahlsonntag naht, alle Listen stehen, doch ein Blick in den Wahlvorschlag der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) Vulkaneifel wirft Fragen auf: in der Liste zur Wahl des Stadtrats Gerolstein scheinen die Namen der bisherigen Spitzenkandidaten zu fehlen: die Vorsitzende Ariane Böffgen-Schildgen taucht ebenso wenig in der Liste auf, wie der UWG-Mitbegründer Hans-Hermann Grewe. Auch die bisherige Dritte Beigeordnete der Stadt, Gerlinde Blaumeiser, tritt nicht für die UWG an. Kandidatenflucht bei der UWG? Stimmen gar die Gerüchte, dass es zu Zerwürfnissen wegen der Kandidatur von Böffgen-Schildgen für den Kreistag auf der Liste der SPD gab?