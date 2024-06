Kommunalwahl 2024 Vor allem bei den Kleinen viel Bewegung im Kreistag Vulkaneifel

Auch am Morgen nach dem Wahlsonntag steht das Ergebnis zum neuen Kreistag noch immer nicht fest. Grund ist aber nicht die Fülle der Stimmzettel, die ausgezählt werden musste, sondern offenbar ein technisches Problem. Denn es fehlen nur noch die Stimmen aus Deudesfeld und dem kleinen Immerath. „Wir sind dran am Problem“, sagt Günter Willems, der für die Wahl zuständige Beamte in der Kreisverwaltung.