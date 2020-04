Streitkräfte : Neue Chefin bei der Bundeswehr in Daun

Daun (red) Zu einer Kompanie­übergabe tritt sonst das gesamte Dauner Bundes­wehr-­Bataillon Elektronische Kampf­führung 931 mit etwa 1000 Angehörigen in der Heinrich-­Hertz-­Kaserne an. In der aktuellen ­Krise gelten auch für die Streitkräfte strenge Hygiene­auflagen, so dass die neue Kompanie­chefin nur in kleinem Rahmen in ihr Amt eingeführt wurde.



Etwa die Hälfte der 5. Kompanie wohnte mit großem Sicherheits­abstand zueinander der Übergabe von Major Michael Pieper an Hauptmann Julia Ziebert bei – ein ungewohntes Bild für alle Beteiligten. Mit einem ausführlichen Dank für die geleisteten Dienste verabschiedete der Kommandeur des Bataillons, Oberstleutnant Theobald Schneider, den scheidenden Chef und übertrug der neuen Chefin die Führung.