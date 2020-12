Bildung : Konferenz über Kitas und Corona

Daun/Gerolstein/Kelberg Damit Betreuungsangebote mit Blick auf den Infektionsschutz umgesetzt werden können, hat das rheinland-pfälzische Ministerium für Bildung Kindertagesstätten verschiedene Orientierungshilfen gegeben, wie der Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen stattfinden kann.

Aber die beste Lösung für jede Kita müsse vor Ort gefunden werden, teilt die Landtagsabgeordnete Astrid Schmitz in einer Presseeinladung mit. Sie hat Staatssekretär Hans Beckmann aus dem Ministerium für Bildung dafür gewinnen können, in einer Webkonferenz mit Betroffenen über das Thema zu sprechen.

Die Konferenz beginnt am Montag, 14. Dezember um 18 Uhr. Neben Staatssekretär Hans Beckmann wird auch die Abteilungsleiterin „Frühkindliche Bildung“ des Ministeriums für Bildung, Regina Käseberg, Fragen der Teilnehmer beantworten.

Anmeldungen für die Web-Konferenz werden per E-Mail an as@astrid-schmitt.de oder unter Telefon 06595/900453 angenommen. Anschließend werden die Zugangsdaten sowie weitere Hinweise per E-Mail verschickt.