Hochwasserschutz : Bootfahren und Baden nicht möglich

In den nächsten Wochen werden Kontroll- und Reparaturarbeiten an der Talsperren-Technik des Kronenburger Sees vorgenommen. Foto: Gemeinde Dahlem Foto: TV/Gemeinde Dahlem

Kronenburg/Stadtkyll (red/sts) Bekannt ist der Kronenburger See als beliebtes Bade- und Wassersportgewässer. Hauptaufgabe der Talsperre ist aber seit rund fünf Jahrzehnten der Hochwasserschutz. In einer Pressemitteilung der Gemeinde Dahlem heißt es: „Bei dem zurückliegenden Hochwasser Mitte Juli hat der Kronenburger See trotz der bisher unvorstellbaren Wassermassen aller Zuflüsse seine Funktion erfüllt.“ Nun seien in den nächsten Wochen dringende Reparaturarbeiten an der Talsperren-Technik erforderlich.