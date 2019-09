Konzert : Konzert bei Faberludens

Nohn Oona Kastner, Performerin, Sängerin, Pianistin, Keyboarderin, Komponistin, tritt am Freitag, 4. Oktober, um 20 Uhr bei Faberludens in der Schulstraße in Nohn auf. Die Musikerin hat im vergangenen Jahr gleich drei aufsehenerregende Alben vorgelegt: ein Solo-Album und zwei Duos.

Die beiden letzteren wurden jeweils für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert, und für das Debüt-Album des Duos „d.o.o.r“ mit Dirk Raulf gab es schließlich die begehrte Auszeichnung. Mit einem ganz eigenen Gesangs-Stil zwischen Dekonstruktion von Songs, Performance, Spoken Word und freieren Formen der Improvisation erschafft Oona Kastner ein künstlerisches Universum.