Vereine : Bei diesem Konzert ist der Dirigent der Ehrengast

Diese fünf Musiker, darunter der Vorsitzende Christian Hilgers (links), gehören zu einem der Ensembles, die ihren Dirigenten beim Konzert an der Hillesheimer Stadtmauer verabschieden. Foto: privat

Hillesheim/Schweich Bei einem Freiluftauftritt am 4. September an der Stadtmauer in Hillesheim verabschieden mehrere kleine Ensembles der Eifelphilharmonie den Dirigenten Stefan Kollmann. Und tun dabei noch Gutes. Denn der Erlös fließt in das Fluthilfe-Projekt „Musik hilft Musik“.

„Ein unglaublich guter Mentor mit einem riesigen musikalischen Wissen“ – diese Worte widmet Christian Hilgers, Vorsitzender der Eifelphilharmonie, dem Dirigenten Stefan Kollmann. Und er betont: „Wir sind sehr froh, dass wir mit ihm arbeiten durften. Die Eifelphilharmonie hat mit ihm eine außergewöhnliche Entwicklung beschritten, wofür wir ausgesprochen dankbar sind.“ Kollmann habe die Gabe, ein Orchester zu formen, diesem einen unverwechselbaren Klang zu verleihen und die Freude an der Musik mit pädagogischer Fantasie und Vielfalt intensiv und nachhaltig zu vermitteln, so skizziert Hilgers den Dirigenten.

Das Konzert an der Hillesheimer Stadtmauer darf Kollmann als Ehrengast genießen. Denn nun endet seine im Jahr 2012 begonnene Ära bei der Eifelphilharmonie. Demnächst wird eine Neue oder ein Neuer das weit über die Region hinaus bekannte sinfonische Orchester musikalisch leiten.

Info Zur Person: Stefan Kollmann Stefan Kollmann (Schweich) ist Jahrgang 1961. Er studierte Orchestermusik in Saarbrücken und das Dirigieren in Maastricht. Er war von 1991 bis 1996 Bundesdirigent im Bund Saarländischer Musikvereine und dabei insbesondere verantwortlich für die Ausbildung von Nachwuchsdirigenten sowie für die Organisation und Durchführung von Wertungsspielen. Als Instrumentallehrer für Posaune ist Stefan Kollmann seit 1989 an der Kreismusikschule St. Wendel tätig. Von 2003 bis 2017 war er Realschullehrer in Idar-Oberstein, seit 2017 unterrichtet er in Trier und Waldrach. Seine Laufbahn als Dirigent des Symphonischen Blasorchesters Obere Nahe, Idar-Oberstein (1990 bis 2002), des Musikvereins Fischbach (1990 bis 2007), des Sinfonischen Jugendblasorchesters Karlsruhe (seit dem Jahr 2010) säumen hervorragende Erfolge bei Wettbewerben und Wertungsspielen.

Wer Kollmann beerbt, steht noch nicht fest; das Auswahlverfahren ist nach Auskunft des Vorsitzenden noch im Gange.

Nicht wie bei zahlreichen Gelegenheiten landauf, landab in großer Blasorchesterbesetzung, sondern – nach den Worten des Vorsitzenden „flexibel und kreativ den momentan gültigen Probe- und Konzertbedingungen angepasst“ – in mehreren kleinen Ensembles präsentiert sich die Eifelphilharmonie beim Konzert zur Verabschiedung Kollmanns. Zwei Dutzend Eifelphilharmoniker spielen unter den Titeln Klarinette, Saxophon, Quintett klassisch, Quartett Posaunen und Gemischtes Quartett und Percussion Stücke aus vielen musikalischen Richtungen. Die Ouvertüre aus Mozarts Zauberflöte ist ebenso darunter wie Paul McCartneys legendäres Yesterday, der Pilgerchor aus Wagners Tannhäuser, Borgos Irish Suite und lateinamerikanische Tänze.