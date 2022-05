Konzert : Die „Kölner Stimme“ beim Jubiläumskonzert in Daun

Daun Unter dem Titel „Dat Kölsche Songbook“ begeisterte Urgestein Tommy Engel im Dauner Forum 350 Fans mit einem Querschnitt durch seine musikalischen Stationen. Welche Songs besonders beliebt waren und auf was sich das Dauner Publikum besonders freuen konnte.

70. Geburtstag und 60 Jahre auf der Bühne: Für Tommy Engel, den ehemaligen Frontmann der Bläck Fööss war 2020 ein Jahr voller runder Jubiläen. Coronabedingt wurden sie musikalisch erst jetzt gefeiert. Entsprechend groß war der Andrang am Freitag auch bei seinem Jubiläumskonzert im Forum in Daun. 350 Eifeler wollten sich dieses musikalische Highlight nicht entgehen lassen. Für viele war es auch eine musikalische Zeitreise zurück in die eigene Jugend. Denn 1970 war Tommy Engel Mitbegründer der Bläck Fööss, deren Songs noch heute sehr beliebt sind.

Ende der 1990er Jahre startete er in der WDR-Serie „Die Anrheiner“ seine Fernsehkarriere und engagiert sich darüber hinaus gegen rechte Gewalt und Fremden­hass. Rente ist für das Kölner Urgestein jedenfalls noch kein Thema. Und so darf man nicht nur in der Eifel auf das gespannt sein, was von Tommy Engel auch musikalisch in Zukunft noch alles kommen wird.