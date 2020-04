Kleines Platzkonzert : Wenn draußen „La Paloma“ erklingt

Jünkerath Ein bisschen Musik hilft auch in Corona-Zeiten dabei, die Stimmung zu heben.

Die schöne Idee, Konzerte vor Seniorenheimen zu geben, haben Reiner Klein und seine Schwester Irene schon mehrfach in die Tat umgesetzt. Am Donnerstagnachmittag spielten die beiden vor der Seniorenresidenz Haus Kylltalblick in Jünkerath auf.