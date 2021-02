Daun/Mainz : Kostenlose Masken für Bedürftige

Daun/Mainz (red) Das Land Rheinland-Pfalz hat dem Landkreis Vulkaneifel medizinische Masken zur kostenlosen Ausgabe zugestellt. Sie können an Bezieher von Grundsicherung, Arbeitssuchende, bei Erwerbsminderung oder an Asylsuchende ausgegeben werden.

Personen, die das sechste Lebensjahr vollendet haben und aktuell eine der genannten Sozialleistungen beziehen, erhalten einmalig kostenlos drei medizinische Masken (OP-Masken oder Masken des Standards KN95). Die Ausgabe erfolgt über die Bürgerbüros in den Kreisverwaltung oder den Verwaltungen der jeweiligen Verbandsgemeinden. Leistungsberechtigte Personen können ab dem 10. Februar die für sie und die in ihrem Haushalt lebenden leistungsberechtigten Personen vorgesehenen Masken unter Vorlage eines Bewilligungsbescheids des Jobcenters oder des Sozialamts bei der für sie zuständigen Ausgabestelle in Empfang nehmen.