Besonderes Handwerk Kunst aus Gasflaschen: Ein Besuch im Atelier von Anja und Michael Becker in Kradenbach

Seit 2009 ist das Künstlerehepaar Anja und Michael Becker (67 Jahre) in Kradenbach in der Vulkaneifel zu Hause. Und es ist nicht nur ihr Zuhause, sondern auch ihre Werkstatt. Anja Becker ist Vollzeitkünstlerin, während ihr Mann Michael mit „1000 Händen“ im Hintergrund wirkt: für die Organisation, die Teilnahme an Kunsthandwerkermärkten, Lagerbestände, Schweißarbeiten und die Internetseite, die Kunden aus der Umgebung, aber auch aus Berlin, Neuss und Luxemburg lockt. Der große Garten mit sehr vielen platzierten Werken ist ihr „Atelier“ mit einer Ausstellungsfläche vor dem Wohnhaus. Im Garten hat jeder seinen Arbeitsplatz.