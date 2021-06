Irrhausen : Kräuterwanderung durch das Irsental

Irrhausen Die Kräuterhexe Rosi führt am 10. Juli bei einer Kräuterwanderung durch das Irsental. Die Teilnehmer erfahren dabei von alles darüber, wie Wildkräuter und Heilpflanzen wirken. Die Wanderer können während der Kräutertour erfahren, wo und wie Heil- und Nutzpflanzen zu finden sind, wie sie den Speiseplan bereichern, Krankheiten verhindern und Wehwechen lindern können.

Im Anschluss an die Wanderung geht es in Rosis Bauerngarten, wo sie Gewürz-, Tee- und Arzneipflanzen zeigt. Abschließend können die Teilnehmer Wildkräuter verkosten, abhängig von der Jahreszeit, und es werden Rezepte an die Hand gegeben.