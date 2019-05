Wanderung : Kräuterwanderung in Ulmen

Ulmen (red) Der Eifelverein Ulmen bietet für Pfingstmontag, 10. Juni, eine Kräuterwanderung an. Treffpunkt zu dieser leichten und etwa drei Kilometer langen Rundwanderung um den Jungferweiher ist um 14 Uhr am Campingplatz in Ulmen.

