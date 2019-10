Standfestigkeit gefährdet: Kranke Bäume in Hillesheim gefällt

Hillesheim Forstleute fällen derzeit im Auftrag der Stadt die alten und - wie sich bestätigt hat- kranken Bäume auf dem Viehmarktplatz in Hillesheim.

Ein lauter Warnruf „Baum fällt“, ein Rundumblick, ob sich nicht noch jemand in der Gefahrenzone befindet, und dann setzt Forstarbeiter Werner Eich den finalen Schnitt an: Mit lautem Getöse kracht die gut 20 Meter hohe Linde genau dorthin, wo der Waldarbeiter es sich vorgestellt hat, und wo der Baum durch das Stahlseil einer mächtigen Zugwinde zusätzlich gesichert und gelenkt war. Dann die Überraschung, die in diesem Ausmaß auch nicht von den Baumexperten vermutet worden war: Der Kern des Baumes ist faul. Faustgroß ist die Stelle im Inneren, wo sich anstelle eines festen Kernholzes modriger Matsch befindet, aus dem Flüssigkeit läuft. Und die sich durch den ganzen Stamm zieht und so dessen Standfestigkeit beeinträchtigt.