Ein (medizinischer) Neuzugang mit Eifeler Wurzeln Endlich können in der Vulkaneifel wieder mehr Krebspatienten heimatnah behandelt werden

Rückblick: 2012 war die ambulante Chemotherapie als „Onkologie-Zentrum Vulkaneifel“ im Krankenhaus in Daun eröffnet worden, sechs Jahre später stand es auf der Kippe. Hintergrund: ein immer größeres Defizit, das Krankenhaus musste immer wieder Geld zuschießen, um die Kosten zu decken. Die drohende Schließung wollten aber viele Menschen nicht einfach hinnehmen: Mehr als 2000 Menschen sprachen sich per Unterschrift dafür aus, dass die ambulante Krebsstation im Maria-Hilf-Krankenhaus bestehen bleibt. Zwei Jahre später ging Onkologe Dr. Adalbert Henzel in den Ruhestand, sein Aufgabengebiet ging an das privat betriebene Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Doceins über. Allerdings wurden die Kapazitäten zurückgefahren, der Facharzt war in der Regel anderthalb Tage pro Woche vor Ort. Die Folge: Viele Patienten wanderten ab – gezwungenermaßen.