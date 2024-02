Gut fünf Millionen Euro werden investiert Auf Krankenhausgelände in Daun entsteht Kurzzeitpflege-Einrichtung

Daun/Niederstadtfeld · Im sogenannten Konventhaus, wo bis vor einigen Jahren Ordensfrauen wohnten, werden in Zukunft 36 Kurzzeitpflege-Plätze zur Verfügung stehen. Die umfassende Sanierung des Gebäudes läuft in Kürze an.

Das frühere Konventhaus bekommt eine neue Nutzung. Dort entstehen Kurzzeitpflegeplätze. Foto: TV/Stephan Sartoris ​

Seit 130 Jahren werden im Dauner Maria-Hilf-Krankenhaus Patientinnen und Patienten mit den unterschiedlichsten Erkrankungen aufgenommen, behandelt und betreut. Seit Jahren arbeiten die Verantwortlichen des Hauses daran, ein möglichst breites Spektrum an Versorgungen abzudecken, auch spezialisierte wie Kardiologie, Gefäßmedizin und Orthopädie.