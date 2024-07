Nächste Schock-Nachricht Darum macht nun auch die chirurgische Ambulanz am Gerolsteiner Krankenhaus dicht

Nach den Sanierungsarbeiten am und im Klinikgebäude in Gerolstein ist im Oktober 2023 der Betrieb der chirurgischen Institutsambulanz wiederaufgenommen worden – wie von der Konzernleitung zugesagt. An zwei Tagen in der Woche waren Ärzte der Bitburger Viszeral- und Unfallchirurgie vor Ort, um sich um kleinere Verletzungen zu kümmern. Ambulante Operationen und Eingriffe, für die eine Anästhesie erforderlich ist, wurden allerdings ohnehin nicht mehr in Gerolstein, sondern an dem Klinikstandort in Bitburg durchgeführt.