Ein gutes halbes Jahr nach Schließung der Inneren Was kann man im Krankenhaus Gerolstein noch behandeln lassen – und was nicht?

Donnerstagmorgens im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth in Gerolstein. Direkt am Eingang unterhalten sich Patienten, bekannte Gesichter aus der Region. Ein Patient aus der psychiatrischen Tagesklinik lobt seine schnelle, wohnortnahe und qualifizierte Behandlung. „Ich fühle mich hier gut. Mir geht es schon viel besser!“ Die an einer Angststörung erkrankte Person findet hier nach eigenen Angaben, Verständnis und Unterstützung zur Bewältigung von Panikattacken.