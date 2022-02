Baustelle : Muskelspiele in Volksbankbaugrube

Daun Nächste Etappe beim Sieben-Millionen-Euro-Projekt der Volksbank RheinAhrEifel in Daun: Dort wird nun der Rohbau der neuen Geschäftsstelle in Angriff genommen.

(sts/mh) Die Volksbank RheinAhrEifel baut eine neue Geschäftsstelle in der Dauner Innenstadt. Auf der Baustelle steht nun ein großer Kran, der bis zu 100 Tonnen schwere Lasten bewegen kann. Bewegen wird er nun zunächst Fertigteile für den Rohbau, der - so die Planung- im dritten Quartal 2023 stehen soll. Auch Tresorelemente und Lüftungsanlagen werden vom Kran an ihren Bestimmungsort gebracht. Er wird also noch einige Monate an seinem derzeitigen Standort bleiben – immer wieder auftretende Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt inklusive. Die Volksbank investiert gut sieben Millionen Euro in ihren neuen Standort, die Eröffnung ist für 2023 geplant. Weitere Bilder im Internet unter volksfreund.de