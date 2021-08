Gedenken : Kranz in Kelberg dient als Symbol der Solidarität

Kranz in Kelberg dient als Symbol der Solidarität

Der Kranz zum Gedenken in Kelberg. Foto: Brigitte Bettscheider

Kelberg Im Namen der Ortsgemeinde ist auf dem Marktplatz ein Kranz zum Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe von Mitte Juli niedergelegt worden.

Und zwar in unmittelbarer Nähe des Denkmals zur Erinnerung an die Opfer der Bombenangriffe auf Kelberg vom Dezember 1944 und Januar 1945, als mehr als 60 Menschen ums Leben kamen und viele Häuser in der Ortsmitte zerstört wurden.