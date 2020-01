Kunst : Kreativ werden in Dockweiler

Dockweiler (red) Wer Lust auf Kreativsein, mit Linoldruck eigene Karten herstellen, Holz bearbeiten, Stein- und Papierblumen gestalten hat ist für Samstag, 25. Januar, von 14 bis 20 Uhr und Sonntag, 26. Januar, von 10 bis 18 Uhr zu einem Kreativ-Wochenende nach Dockweiler eingeladen.

Das Projekt „Kreadonis“ bringt künstlerisch-kreative Aktionen auf den Weg, so dass über die nächsten Jahre an verschiedenen Orten in der Verbandsgemeinde Daun langfristig Orte der Kreativität und Kunst entstehen können. Eingeladen sind alle Interessierten, ob Groß oder Klein, die Spaß an kreativer Betätigung haben. Die Aktivitäten werden von einem Team qualifizierter Künstler angeleitet. „Kreadonis“ wird von „transcultur“ aus Trier in Kooperation mit der Jugendpflege der Verbandsgemeinde Daun organisiert und vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert. Die Teilnahme ist kostenlos. Treffpunkt ist im Atelier von Stephan Will, Vor der Dell 7, in Dockweiler.