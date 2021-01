Schüler : Fahrkartenanträge im Internet

Daun Für das kommende Schuljahr 2021/2022 können die Anträge auf Übernahme von Fahrkosten zur Beförderung im öffentlichen Linienverkehr für Schüler durch den Landkreis Vulkaneifel ab sofort auch online gestellt werden.

Weitere Informationen erteilen Daniela Schenk, Büro 315, unter Telefon 06592/933-217 oder per E-Mail an daniela.schenk@vulkaneifel.de sowie Michaela Wirz, Büro 314, unter Telefon 06592/933-310 oder per E-Mail an michaela.wirz@vulkaneifel.de