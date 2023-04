Gemeinden wollen schnellere Entscheidungen Wenn Windkraft-Projekten der Rückenwind fehlt

2030 sollen nach den Plänen der Bundesregierung 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien kommen, derzeit ist es etwa die Hälfte. So viel zu den ambitionierten Plänen, zurück zur (ernüchternden) Realität: Beim geplanten Ausbau von Windenergie hat Rheinland-Pfalz seine Ausbauziele das zweite Jahr in Folge verfehlt. Das belegen Zahlen aus dem Klimaschutz- und Umweltministerium. So wurden im vergangenen Jahr 18 Windkraftanlagen neu errichtet, 2021 sind 16 Anlagen ans Netz gegangen. Im Koalitionsvertrag der rheinland-pfälzischen Ampel ist sowohl für Windkraft als auch für Sonnenergie ein Ausbau von jeweils 500 Megawatt pro Jahr als Ziel angegeben. Bilanz für 2021: 68 Megawatt , für 2022: 72 Megawatt.