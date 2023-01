Kreisentwicklung : Mit Geld vom Land Dörfer zukunftsfähig aufstellen

Daun Der Kreis Vulkaneifel nimmt am Förderprogramm „Zukunftscheck Dorf“ teil. Das rheinland-pfälzische Innenministerium hat dafür nun Fördergeld von 350.000 Euro bewilligt.

Der Kreis Vulkaneifel könne mit der finanziellen Unterstützung durch das Land nun in die Konzeptions- und Umsetzungsphase des Kreisentwicklungsprozesses starten, heißt es in einer Pressemitteilung. Wichtig sei, leistungsfähige Strukturen für die Zukunft aufzubauen, neue Themen zu erkennen und Lösungsansätze zu entwickeln. Zusätzlich solle in zahlreichen Ortsgemeinden der Zukunftscheck Dorf gestartet werden, der in Rheinland-Pfalz an die Kreisentwicklungskonzepte gekoppelt sei.