Umwelt : Klimaschutz bekommt immer größeren Stellenwert

Daun Sophia Keßeler-Johann, neue Klimaschutzmanagerin mit Schwerpunkt Mobilität, ergänzt das Team der Verwaltung in Daun.

(red/sts) Klimaschutz war vor Corona lange das große Thema und hat nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, indem die Gesetzgeber verpflichtet wurden, die Reduktionsziele für Treibhausgasemissionen für die Zeit nach 2030 näher zu regeln, wieder für Schlagzeilen gesorgt. Auch auf der kommunalen Ebene bekommt Klimaschutz einen immer größeren Stellenwert, so auch im Kreis Vulkaneifel.

Die Verwaltung hat eine neue Stelle eingerichtet: Seit April arbeitet Sophia Keßeler-Johann als Klimaschutzmanagerin mit dem Schwerpunkt Mobilität bei der Kreis­verwaltung in Daun und kümmert sich um die Umsetzung der Maßnahmen des Teilkonzepts „Nachhaltige Mobilität“, das 2019 gemeinsam mit dem Integ­rierten Klimaschutzkonzept fertiggestellt wurde. Finanziert wird die Stelle zu 100 Prozent vom Projektträger Jülich (Teil der Forschungszentrum Jülich GmbH).

Die Klimaschutzmanagerin legte bereits in der Schulzeit am Martin-von-Cochem-Gymnasium in Cochem ihren Interessensschwerpunkt auf die Biologie und Geographie und wählte beide Fächer als Leistungskurse.