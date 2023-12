Kreis hat 52,5 Millionen Euro Schulden Kreis Vulkaneifel gerät wieder deutlich ins Minus

Größere Vorhaben, was die Schulen des Kreises angeht, sind die Dachsanierung an der Realschule plus in Daun, Umbauarbeiten in der Eingangshalle des GSG Daun, Brandschutzmaßnahmen an der BBS Gerolstein sowie energetische Sanierungsmaßnahmen am Hubertus-Rader-Förderzentrum in Gerolstein. Das Kreisstraßenbauprogramm hat 2024 ein Volumen von 5,2 Millionen Euro. Größter Posten ist die Förderung des Breitbandausbaus mit einem Investitionsvolumen von rund 120 Millionen Euro. Daran ist der Kreis finanziell aber nicht beteiligt, denn Bund und Land übernehmen 90 Prozent, den Rest müssen die Kommunen aufbringen.