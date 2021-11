Corona : Impf-Unterstützung: Vulkaneifelkreis wäre gerüstet

Daun/Hillesheim „Volle Flexibilität“ in Aussicht gestellt: Wenn gewünscht, wäre kurzfristige Wiederherstellung des Impfbetriebs möglich. Man sei im Austausch mit der Landesregierung und strebe gemeinsame Planungen an.

Impfen, boostern, 3G, 2G, 2G plus Test: Corona beherrscht wieder die Schlagzeilen. Mittlerweile liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland mit mehr als 300 so hoch wie noch nie, und allenthalben wird diskutiert: Was tun, um die vierte Welle zu brechen? Im Kreis Vulkaneifel ist die Inzidenz deutlich niedriger, am Dienstag betrug sie 119. Die Quote der vollständig Geimpften lag Ende September bei mehr etwas mehr als 80 Prozent, überdurchschnittlich hoch im Vergleich zu den damaligen Zahlen im Land und im Bund. Erreicht wurde das im Zusammenspiel von Impfzentrum in Hillesheim und dem Einsatz der Arztpraxen.

Ein maßgeblicher Baustein ist allerdings weggefallen: Ende September wurden bundesweit alle Impfzentren geschlossen, so auch das in der Markthalle in Hillesheim. Neun Zentren sollen aber angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen in Rheinland-Pfalz wieder öffnen, die Rede ist von Anlaufstellen in den großen Städten wie Trier, Koblenz, Mainz oder Ludwigshafen.

Info Wo man sich auf Covid 19 testen lassen kann Rosenapotheke Daun: Testzentrum Montag bis Freitag, 7.30 bis 18 Uhr, Samstag/Sonntag 8 bis 13 Uhr; Hubertus-Apotheke Gerolstein: Testmobil gegenüber der Apotheke, Montag bis Freitag, 8.30 bis 18 Uhr, Samstag 8.30 bis 12.30 Uhr; Marien-Apotheke Daun: Testzentrum Wirichplatz Montag bis Freitag, 7.30 bis 17 Uhr, Samstag/Sonntag/Feiertage, 8 bis 14 Uhr); Apotheke in Densborn: Telefon 06594/921590, kein Termin erforderlich. Linden-Apotheke Gerolstein: Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 13 Uhr (Test ohne verherigen Termin möglich), Telefon 06591/985260. Praxis Martina Holz in Daun (Triererstraße 13): Termine nach telefonischer Vereinbarung (Telefon 06592/985250); Praxis Holbach in Hillesheim: Termine nach telefonischer Vereinbarung (Telefon 06593/989100); Zahnarztpraxis Wunden in Hillesheim: Montag bis Freitag 8 bis 13 und 14 bis 16 Uhr, Telefon 06593/989353). Tierarztpraxis Sarah Kasel in Ormont (Waldstrasse 4): Termine nach Vereinbarung, Telefon 0171/9913252. Teststation Ferienpark Gunderath: Montag bis Freitag 12 bis 18 Uhr, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 16.30 bis 19.30 Uhr, Samstag/Sonntag 14 bis 17 Uhr (Terminbuchung https://tzm-kelberg.covidservicepoint.de).

Wäre dann auch in Hillesheim eine Wiedereröffnung möglich, hat der TV die Kreisverwaltung gefragt. Die teilt mit: „Bei Schließung des Impfzentrums war es der Wille aller Beteiligten, dass bei entsprechendem Bedarf eine kurzfristige Wiederherstellung des Impfbetriebs jederzeit möglich ist.“ Die wichtigsten Einrichtungsgegenstände, Messebauwände, EDV-Ausstattung seien eingelagert, medizinische Ausrüstungen und Gegenstände im kreiseigenen Impfmobil deponiert worden. „Das Mobil steht in Gerolstein und jederzeit zur Verfügung.“ Wenn gewünscht, werde der Kreis Ärzte und Ärztinnen, die mit dem Impfen stark belastet seien, gern unterstützen. Corona-Schnelltests sind seit Samstag wieder kostenlos, und wie zu erwarten ist die Nachfrage gleich gestiegen ist groß. „Das Interesse ist groß, wir haben die Öffnungszeiten unserer Testzentren direkt angepasst“, berichtet Bob van Bosveld Heinsius, der im Kreis Vulkaneifel die Rosenapotheke in Daun und die Hubertusapotheke in Gerolstein betreibt. Er hat festgestellt, dass „sich nun auch zunehmend bereits Geimpfte testen lassen.“ Die Rückkehr zu den kostenlosen Tests ist für den Apotheker „die richtige Strategie“. Großes Interesse, was das Impfen angeht, verzeichnen auch die Hausärzte. Mediziner Carsten Schnieder betreibt in Daun das Hausärztliche Versorgungszentrum (HVZ) und war ärztlicher Koordinator der mittlerweile auch geschlossenen Corona-Ambulanz in der Kreisstadt. Er berichtet: „Wir verzeichnen seit gut zehn Tagen eine enorme Nachfrage. Unsere Telefonleitungen sind ausgelastet allein wegen Anfragen nach einem Impftermin. An einem Tag haben wir 300 Leute geimpft.“ Um der Nachfrage Herr zu werden, werde auch samstags und demnächst am ganzen Wochenende geimpft. „Um das zu stemmen, werden wir zusätzliches Personal einstellen“, kündigt Schnieder an. Die Corona-Lage allgemein sieht er mit Sorge, „vor allem wegen der vielen Ungeimpften im Alter von 20 bis 50 Jahren“.

Kommt es bald wieder zum Einsatz? Ende September hatten Dennis Senft (links) und Impfkoordinator Dieter Schmitz in Hillesheim Ausrüstungen und Gegenstände ins Impfmobil eingelagert. Mittlerweile steht es in Gerolstein und steht laut Kreisverwaltung jederzeit zur Verfügung. Foto: TV/Stephan Sartoris