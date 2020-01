Info

Karl Hüppeler und Erika Solimini aus Esch sowie Stefanie Schoder aus Lissendorf haben Anfang Januar das Bürgerbegehren „Rettet die Biotonne“ bei der Kreisverwaltung Vulkaneifel eingereicht. Ein Bürgerbegehren muss in Landkreisen bis zu 100 000 Einwohnern von mindestens sechs Prozent der wahlberechtigten Einwohner unterzeichnet sein. Dieses Quorum von 2977 Stimmen wurde nach einer Überprüfung „ohne jeden Zweifel“ erreicht, teilt die Kreisverwaltung mit. Über die Zulässigkeit des Begehrens entscheidet der Kreistag nach Anhörung der das Bürgerbegehren vertretenden Personen. In der Verwaltung werden die Zulässigkeitsfragen momentan juristisch geprüft. Aufgrund der großen öffentlichen und medialen Bedeutung des Themas soll an diesem Prüfverfahren auch die ADD Trier als Kommunalaufsichtsbehörde beteiligt werden.