Flutfolgen : Kreisbauernverband Daun zufrieden mit Aufräumarbeiten an der Kyll

Kreisbauernverband Daun zufrieden mit Aufräumarbeiten an der Kyll

Marco Weber und das Team Krämer schauen sich gemeinsam das Gelände an. Foto: TV/Peter Hutsch

Lissendorf Der Kreisbauernverband Daun begrüßt die bisherigen Aufräumarbeiten an der Kyll bei Lissendorf-Birgel.

Der Vorsitzende des Kreisverbands Daun des Bauern- und Winzerverbandes Marco Weber und der Kreisgeschäftsführer Peter Hutsch haben sich bei einer Ortsbegehung in der vergangenen Woche in Gerolstein-Lissendorf über den Stand der Arbeiten im Fluss und auch an den Ufern der Kyll nach der Hochwasserflut informiert.