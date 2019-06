Bibliothek : Leseaktion für Kinder und Jugendliche

Daun Auch in diesem Sommer bietet die Kreisbibliothek in Daun eine spannende Leseaktion unter dem Titel „Books to go“ an, die Kinder und Jugendliche dazu animieren soll, den Spaß und die Freude am Lesen in den Ferien für sich zu entdecken.

(red) Eigens für die Aktion „Books to go“ hat die Kreisbibliothek zahlreiche neue Bücher angeschafft und darüber hinaus auch Nachmittagsveranstaltungen geplant. Die erste ist am Mittwoch, 3. Juli, um 14 Uhr. Unter dem Motto „Hat der Löwenzahn eine Mähne – Kräuterdetektive unterwegs“ für Kinder ab sechs Jahren dreht sich alles um Kräuter aus dem Garten und der Wiese. Wer Lust hat, sich auf Kräutersuche zu begeben, kann sich in der Kreisbibliothek melden (Telefon 06592/933423, E-Mail kreisbibliothek@vulkaneifel.de). Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro.

Jeder Teilnehmer, der im Zeitraum der Sommerferienaktion vom 24. Juni bis zum 9. August mindestens drei Bücher gelesen hat, erhält zudem die Möglichkeit, innerhalb einer Verlosung tolle Preise zu gewinnen.