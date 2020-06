Ferienprogramm : Eifel-Erlebnistage der Kreisjugendpflege Vulkaneifel

Daun/Gerolstein/Kelberg (red) Das diesjährige Ferienangebot „Eifel-Erlebnistage“ der Kreisjugendpflege Vulkaneifel steht unter dem Motto „Lernen, entdecken und staunen“. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 13 Jahren.

Von Montag, 10. August, bis Freitag, 14. August, gibt es bei den Erlebnistagen jeweils von 8 bis 17.30 Uhr viel Neues zu entdecken. Vormittags gibt es jeweils eine Natur-Challenge für angehende Pflanzenforscher. Die Nachmittage werden wiederum als eigene kleine individuelle Ferien-Höhepunkte gestaltet. Neben einer Walderkundung werden die Teilnehmer unter anderem in die Grundlagen des Bogenschießens eingeführt.

Für den letzten Abend der Freizeit ist eine ganz besondere Nacht geplant, die ein einmaliges Schlaf­erlebnis verspricht: das Träumen in den Bäumen. In knapp drei Metern Höhe wird dann in Baumzelten übernachtet, mit Blick auf die Baumkronen und den sommerlichen Sternenhimmel.