Wirtschaft : Kreissparkasse öffnet Nebengeschäftsstellen wieder

Daun Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zeigen Wirkung, so dass die Bundes- sowie die Landesregierung in den vergangenen Wochen erste vorsichtige Erleichterungen vorgenommen haben. Auch die Kreissparkasse Vulkaneifel hat ihre Filialen in Gillenfeld, Birresborn und Uersfeld jetzt wieder geöffnet – im Einklang mit den Vorgaben und Empfehlungen von Bund, Land und Robert-Koch-Institut.

Die Hauptstelle in Daun als auch die Filialdirektionen in Gerolstein, Hillesheim, Jünkerath und Kelberg waren von einer coronabedingten Schließung nicht betroffen.