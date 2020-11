Wirtschaft : Kreissparkasse Vulkaneifel erneut eine der besten Deutschlands

Von links: Beate Läsch-Weber und Roman Frank, die Präsidentin und der Geschäftsführer des Sparkassenverbands Rheinland-Pfalz¸ sowie Helmut Schleweis, Präsident des Deutschen Sparkassen-und Giroverbands, und Dietmar Pitzen, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Vulkaneifel, bei der feierlichen Preisverleihung. Foto: Andrea Enderlein

Ma (red) Zum fünften Mal in Folge wurde die Kreissparkasse Vulkaneifel als eine der besten Spar­kassen in Deutschland ausgezeichnet. Coronabedingt war die Preisverleihung nicht in Berlin, sondern beim Sparkassenverband Rheinland-Pfalz in Mainz.

