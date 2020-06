Wirtschaft : Provisorium ersetzt gesprengten Bankautomaten

Neuer Geldautomat Hillesheim. Foto: TV/Kreissparkasse Vulkaneifel

Hillesheim Nachdem Unbekannte in Hillesheim in der ersten Maiwoche einen Geldautomaten sprengten (der TV berichtete), kann in der Kölner Straße wieder Geld abgehoben werden.



