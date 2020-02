Die Filiale der Kreissparkasse Vulkaneifel in Stadtkyll wird bereits zum 1. Juli dieses Jahres in einen Selbstbedienungscenter ungewandelt. Foto: Vladi Nowakowski

Birresborn/Gillenfeld/Stadtkyll/Uersfeld Automaten statt Mitarbeiter: Ortsbürgermeister in Stadtkyll, Gillenfeld, Uersfeld und Birresborn reagieren enttäuscht über Kreissparkasse.

Erwartungsgemäß auf wenig Gegenliebe in den betroffenen Gemeinden stieß die Entscheidung der Kreissparkasse (KSK) Vulkaneifel, in den nächsten zwei Jahre ihre vier Filialen in Stadtkyll (ab 1. Juli 2020), Uersfeld (1. Oktober 2020), Gillenfeld (1. Juli 2021) und Birresborn (1. Januar 2022) in Selbstbedienungscenter inklusive Geldautomaten umzuwandeln. Als Grund für die Umstrukturierung hatte der KSK-Vorstandsvorsitzende Dietmar Pitzen die anhaltende Niedrigzinsphase sowie die verstärkte Kundennachfrage nach mehr digitalen Bankdienstleistungen genannt. Der TV hat sich in den vier Gemeinden umgehört.