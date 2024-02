Bilanzen vorgestellt Rekordjahr für die Kreissparkasse Vulkaneifel – aber nicht bei allem lief es gut

Wegen der Sprengungen von Geldautomaten, von denen auch die KSK in den vergangenen Jahren nicht verschont blieb, hat die Bank gut eine Million Euro in die Komplettrenovierung der Filiale in Jünkerath, die bei einem solchen Vorfall stark in Mitleidenschaft gezogen worden war, sowie eine weitere Million in zusätzliche Sicherungsmaßnahmen in Automaten investiert. Letztes Projekt in diesem Zusammenhang: Auch die Nachrüstarbeiten am Stadtkyller Geldautomat sollen in Kürze abgeschlossen sein.