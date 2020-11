Wirtschaft : Kreissparkasse Vulkaneifel sieht sich gut gerüstet in schwierigen Zeiten

Kreissparkasse Vulkaneifel sieht sich gut gerüstet in schwierigen Zeiten

Daun „Wir sind stablil unterwegs“: Kreissparkasse Vulkaneifel zieht Zwischenbilanz fürs Coronajahr 2020.

Eine maßgebliche Triebfeder ist nach wie vor der private Hausbau oder -kauf. Laut KSK war, was die Baufinanzierungen angeht, schon 2019 mit 83 Millionen Euro ein Rekordwert erreicht worden, aber für dieses Jahr „gehen wir von einem Volumen von annähernd 100 Millionen Euro aus“, sagt der Vorstandsvorsitzende Pitzen.

Was die Bank angeht, stellt er nach etwas mehr als einem halben Jahr „Corona-Zeit“ fest: „Wir sind gut durch diese Zeit gekommen und sind stabil unterwegs. Was wir uns für 2020 an Zielen gesteckt haben, werden wir nach derzeitigem Stand erreichen.“