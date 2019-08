Hier geht es um die Gesundheit – einen ganzen Tag lang : Kreisstadt Daun im Zeichen der Gesundheit

Daun (red) Unter dem Titel „Daun beugt vor“ steht der 13. Gesundheitstag am Sonntag, 1. September, von 11 bis 17 Uhr im Forum Daun. Angeboten werden Vorträge, Aktionen, ein Demenz-Parcours, Messungen des Blutzuckers und Blutdrucks, der Beweglichkeit und Knochendichte, Wirbelsäulenscreenings, der Venen und mehr.

Bereits von 9.15 bis 11 Uhr kann man unter dem Motto „Let’s go – jeder Schritt hält fit“ an einer Wanderung teilnehmen. Treffpunkt für dieses kleine Fitness-Programm ist im Kurpark Daun, Am Sophienbad. Die Strecke ist 3,9 Kilometer lang und reicht über 112 Höhenmeter. Geeignete Wanderschuhe oder auch Wanderstöcke sind von den Teilnehmern mitzubringen. Weitere Informationen und Anmeldungen bei Winfried Balzert unter Telefon 06596/961930.