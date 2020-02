Daun (red) Nach Mitteilung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Gerolstein wird die Kreisstraße 12 zwischen den Dauner Stadtteilen Steinborn und Waldkönigen vom 2. März bis voraussichtlich 9. April für den Verkehr voll gesperrt werden.

Eine Umleitungsstrecke für den Verkehr, wird ab der Einmündung L 28/K 12 in Steinborn über die K 11 – L 68 – K 35 bis zur Einmündung K 35/K 12 in Waldkönigen (und umgekehrt) ausgeschildert. Die knapp zwei Kilometer lange Strecke war bereits im vergangenen Jahr für längere Zeit gesperrt, nun geht es an die Restarbeiten. So wird der finalen Straßenbelag, die sogenannte Deckschicht, aufgebracht. Für das Vorhaben werden rund 480 000 Euro investiert, gut 110 000 davon steuert der Kreis Vulkaneifel bei.