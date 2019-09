Daun Kreistag Vulkaneifel stimmt mehrheitlich für die Einführung der Biotüte ab 2020. Anzahl und Standorte der Sammelcontainer noch unklar.

Nach mehrstündiger Diskussion hat der Kreistag Vulkaneifel mehrheitlich die Einführung der Biotüte zum 1. Januar 2020 beschlossen. Damit wird nach rund 20 Jahren das funktionierende System der Biotonne und deren Abholung in der Vulkaneifel beendet. Die Bürger müssen künftig ihre Bioabfälle entweder weiter selber kompostieren (wie es derzeit 57 Prozent der Haushalte im Vulkaneifelkreis tun, die eben keine Biotonne haben) oder in der Tüte zum nächstgelegenen Sammelcontainer bringen. Wie viele davon wo im gesamten Kreisgebiet aufgestellt werden, ist aber weiter unklar.

Die SPD, die gemeinsam mit FDP und UWG das bereits im Dezember 2017 vom Kreistag beschlossene Konzept noch in letzter Minute abwenden wollte und dafür in der Bevölkerung große Zustimmung genoss, zielte mit ihrem Antrag auf eine Aussetzung des damaligen Beschlusses ab. Sie forderte, zunächst das beauftragte wissenschaftliche Gutachten abzuwarten. Das sollte zeigen, ob das System mit der Biotüte wirklich praktikabel sowie ökologisch und ökonomisch sinnvoll ist. Und solange sollte das bisherige System beibehalten werden.

Josef Utters (FWG): „Wir haben in den letzten Tagen und Wochen unzählige Gespräche über den ,Drexit´ geführt. Wir sehen in der Biotüte einen Kompromiss und wir befürchten bei einem Alleingang eine Gebührenexplosion und neapolitanische zustände bei der Müllentsorgung. Außerdem ist es so, dass sich die Bürger ja schon längst gegen die Biotonne entschieden haben, denn nur 43 Prozent der Haushalte bei uns haben sie.“

Gordon Schnieder (CDU): „Wir werden den ART in seinen Bemühungen, eine einheitliche Abfallwirtschaft für die Region zu schaffen, weiter unterstützen, denn nur so können wir Synergieeffekte und günstige Gebühren erzielen. Daher lehnen wir das Moratorium ab. Die Biotonne ist weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll, da sie viel kostet und viele Dinge wie Grünschnitt drin sind, die nicht hineingehören. Wenn wir jetzt ausscheren vom gemeinsam eingeschlagen Weg, käme das einem unkontrollierten Müllausstieg gleich. Die Folge: Wir müssten mit deutlich höheren Gebühren rechnen.“

Der Diskussion und Abstimmung vorangegangen war eine ausgedehnte Informationsrunde mit Interessenvertretern sowie eine Fragerunde der Kreistagsmitglieder, von denen viele neu im Amt und somit nicht mit der Materie vertraut waren. Zu Wort kam neben dem ART-Geschäftsführer auch der Vorsitzende der „Interessengemeinschaft Ja zur Biotonne in der Region Trier“, Stefan Müllers, zugleich langjähriger technischer Leiter des Abfallbetriebs im Kreis Bernkastel-Wittlich. Er sagte: „Die Biotonne ist leistungsfähig, bürgerfreundlich, nachhaltig und ein komfortables Dienstleistungsangebot. Meines Wissens nach gibt es deutschlandweit keine Region, wo die Biotonne für die Biotüte abgeschafft wurde.“ Hauptaussage von ART-Geschäftsführer Monzel: „Das Sammeln und Verwerten von einer Tonne Bioabfall in der Biotonne kostet 140 Euro, das Bringsystem mit der Biotüte ist deutlich günstiger, da wir erhebliche Transportwege sparen. Das System Biotonne kostet uns heute 500 000 Euro im Jahr, für das System Biotüte haben wir 200 000 Euro für nächstes Jahr veranschlagt.“ Ob die allerdings reichen werden, stellte so manches Kreistagsmitglied infrage. Abschließender Appell von Landrat Heinz-Peter Thiel (parteilos) an den Kreistag und die gut zwei Dutzend anwesenden Bürger: „Geben Sie dem neuen System eine Chance!“