Verkehr : Kreisel am IGP wird neu gebaut

Dickes Ding: Der Kreisverkehr am Eingang des Industrie- und Gewerbeparks (IGP) in Wiesbaum wird für mehr als eine halbe Million Euro erneuert. Um den Transport der Güter ins und aus dem IGP sicherzustellen, wird während der Bauzeit die üblicherweise gesperrte Feuerwehrzufahrt genutz. Dafür muss sie aber zunächst noch etwas ausgebaut werden.

Am Ende ist hingegen der Kreisverkehrsplatz am Eingang, der neben der Zufahrt zum IGP und zum gegenüberliegenden Biogasanlage, die L 26 in Richtung Hillesheim sowie in Richtung NRW als auch die Mirbacher Straße in Richtung Wiesbaum verknüpft. In diesem Jahr soll er daher komplett erneuert werden. Und auch von den vier bunten Metallstelen blättert die Farbe schon stellenweise ab. Sie sollen aber bestehen bleiben, sagt Stefan Mertes, Wirtschaftsförderer der Verbandsgemeinde gerolstein und IGP-Geschäftsführer: „Ich denke, sie bekommen aber mal einen neuen Anstrich.“