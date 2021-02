Beruf : Uli Diederichs erhält ­Urkunde für 40 Jahre im Dienst

Uli Diederichs an seinem Arbeitsplatz in der Kreisverwaltung Vulkaneifel. Foto: Kreisverwaltung Vulkaneifel

Daun (red) Kreisverwaltungsdirektor Uli Diederichs hat sein 40. Dienstjubiläum gefeiert. Diederichs, seit August 1990 bei der Kreisverwaltung in Daun tätig, war zuvor zwei Jahre bei der Bezirksregierung in Trier beschäftigt sowie insgesamt fünf Jahre Dozent an der Hochschule für Verwaltung in Mayen.

