Glaube : Kreuz animiert zum Innehalten

SCHALKENMEHREN. (bs) Am ersten Maarweg, am Pfarrer Konterweg in Schalkenmehren steht das lebensechte Wegekreuz von Kettensägenkünstler Konrad Scholzen aus Schalkenmehren. Jetzt umgeben in den Farben der Hoffnung, von sattem Grün, anmimiert es Passanten und Wanderer zum Innehalten und vielleicht zu einer inneren Einkehr. Sicherlich ein willkommener Moment, wo in der Coronazeit soviele Gottesdienste ausfallen. Foto: BERND SCHLIMPEN Foto: TV/BERND SCHLIMPEN