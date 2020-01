Gedenken : „Krieg ist sinnlos, böse und teuer“

Info

Nach den Recherchen der Familie war Willy Gennes’ gleichnamiger Onkel (25) mit seiner Frau Luzie (27) und dem sechs Monate alten Sohn Karl-Friedrich am 16. Januar 1945 mit dem Auto auf der Fahrt vom belgischen Recht (bei St. Vith) unterwegs an einen Ort an der deutsch-russischen Grenze. Da die belgischen Ostkantone bereits 1940 vom Deutschen Reich annektiert worden waren, unterstand der Soldat Willy Gennes der deutschen Wehrmacht und hatte dort eine höhere Position inne. Um die Mittagszeit des 16. Januar passierte er mit Frau und Kind Kelberg. Dass sie dort anhielten, habe mit Sicherheit mit dem andauernden Überfliegen und Angreifen von Kriegsbombern zu tun gehabt, glaubt der Neffe. Die junge Familie begab sich damals in das Haus Pauly an der Hauptstraße und fand dort statt Schutz gemeinsam mit der Hauseigentümerin und dem Ehepaar Hilgers den Tod. „Sie waren zur falschen Zeit am falschen Ort“, meint Willy Gennes. Sein Onkel wurde seinerzeit anhand seiner Soldatenmarke identifiziert, und die sterblichen Überreste von Willy, Luzie und Karl-Friedrich Gennes wurden auf dem Kelberger Friedhof beigesetzt. „Als Fünfjähriger war ich zum ersten Mal mit meinem Großvater an dem Grab“, erinnert sich der heute 68-jährige Neffe des getöteten Soldaten. „Dann kamen wir Jahrzehnte lang jeden ersten November nach Kelberg auf den Friedhof, auch als die Grabstelle schon aufgegeben war“, erzählt er. Die Grabpflege hatten Karl und Hedwig Sicken aus dem nahen Marienweg übernommen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten habe es aber keinen Kontakt mehr zu Kelberg gegeben. Umso dankbarer seien sie, dass Astrid Schneider von der Arbeitsgruppe „Erinnerung 16. Januar 1945“ sich auf die Suche nach ihnen gemacht habe, so dass sie an der „sehr beeindruckenden“ Gedenkfeier teilnehmen konnten, erklären Willy und Ruth Gennes. Und sagen: „So viele Teilnehmer, darunter so viele Jugendliche, das ist unglaublich.“