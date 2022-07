Verkehr : Straßenausbau im Landkreis Vulkaneifel verzögert sich und wird teurer

Daun Wegen Krieg und Materialknappheit: Der Ausbau der Kreisstraßen im Landkreis Vulkaneifel wird deutlich teurer. Zudem werden einige Vorhaben aufgeschoben.

In drei Fällen fehlt noch Baurecht Von der Zehner-Liste werden drei Vorhaben definitiv nicht mehr in diesem Jahr begonnen, weil aktuell noch das Baurecht fehlt: der Ausbau Neunkirchen-Neroth (K 33), die Beseitigung der Hangrutschung bei Niederbettingen (K 47) sowie der Ausbau K 86 – Ausbau von Borler zur L 70 (K 86). Und auch die Ortsdurchfahrten von Kerschenbach, Kaperich und Uersfeld werden frühestens 2023 erneuert, weil mit der Ausschreibung bislang nicht begonnen wurde. Demnach könnte eine Submission erst in der zweiten Jahreshälfte erfolgen, womit ein Baubeginn in 2022 realistisch ausscheidet. Dennoch werden mehrere Kreisstraßen auch in diesem Jahr auf Vordermann gebracht: die K 95 bei den Kölnischen Höfen sowie die K 39 in Höhe der Kreuzung Boxberg. Bereits fertiggestellt ist zudem der Bau des neuen Kreisverkehrsplatzes am Industrie- und Gewerbepark in Wiesbaum. Darüber hinaus befinden sich fünf weitere Vorhaben mit einem Gesamtvolumen von mehr als 3,5 Millionen Euro in der Umsetzung, die bereits in Vorjahren beauftragt wurden. Dabei handelt es sich um der Ausbau der K 5 zwischen Weidenbach und Schutz (Auftragsvolumen: 1,137 Millionen Euro), den Ausbau der Ortsdurchfahrt von Brück (Auftragsvolumen des ersten Bauabschnitts: 1,36 Millionen Euro), den Ausbau der K 67 zwischen Jünkerath und Schüller (300.000 Euro), die Fahrbahnerneuerung der K 57 in Höhe „Altenhof“ (190.000 Euro) sowie den Ausbau der Kreuzung der K 50 bei Oberbettingen (100.000 Euro).