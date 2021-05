Literatur : „Ein Grab für zwei“

Ralf Kramp stellt seinen neuen Krimi vor.

Hillesheim Ralf Kramp, Krimiautor und Verleger in Personalunion, hat in seinem neuen, nunmehr zehnten Krimi seinen Protagonisten Herbie Feldmann auf Verbrecherjagd geschickt.

(ako). Schon seit einem Vierteljahrhundert siedelt Krimiautor Kramp fiktive Verbrechen in der Eifel an. Viele Kurzgeschichten entstanden, aber vor allem seinen Herbie Feldmann lässt er als Roman-Antihelden nach schaurigen Taten fahnden. Dieser ungewöhnliche Protagonist hat einen Gesprächspartner namens Julius, den nur er sehen und hören kann, stets neben sich gehen. Seitdem geschah viel im realen Leben des Ralf Kramp, unter anderem die Übernahme des KBV-Verlags und die Einrichtung des Kriminalhauses in Hillesheim. Im nun erschienenen zehnten Feldmann-Krimi „Ein Grab für zwei“ übernimmt Feldmann eine aus der Zeit gefallene Tankstelle und entdeckt, womit hier in Wirklichkeit das Geld verdient wird – mit Sprit und Snacks jedenfalls nicht. Feldmann und Julius kommen einer Sache auf die Spur, die mit menschlichen Skeletten und Römervillen zu tun haben.

Kramp liebt seinen Feldmann: „Jeder kennt es: Selbstgespräche. Gleich mehrfach waren mir an dem Tag, an dem mir diese Idee kam, Menschen begegnet, die in intensive Gespräche mit jemandem verwickelt waren, der nicht zu sehen war. Mit Märchen hat das aber nicht das Geringste zu tun. Julius ist ein eingebildeter Begleiter, aber er greift nicht aktiv in das Geschehen ein. Ich finde diese in der deutschen Kriminalliteratur fast einzigartige Konstellation sehr reizvoll und kann auch nach all den Jahren immer noch viele Funken daraus schlagen.“ Die Funken sind zumeist geprägt von feinem, britisch angehauchtem Humor. Dennoch wehrt sich Ralf Kramp gegen ein aus seiner Sicht unpassendes Etikett, mit dem unter anderem die ARD ihre überaus beliebte Eifelkrimiserie „Mord mit Aussicht“ bewarb: „Das Label ‚Schmunzelkrimi‘ hat meinen Romanen bislang gottlob noch nie jemand aufgedrückt. Das klingt ja, als würde ich Episödchen für die Mainzelmännchen schreiben. Bei meiner Herbie-Feldmann-Reihe handelt es sich vielmehr um Kriminalkomödien. Skurrile Figuren liebe ich dabei sehr. Sie sind tagtäglich um uns herum, sie machen unser Leben bunt, und sie sind das Salz in der Suppe meiner Geschichten.“ Politisches ist seine schriftstellerische Sache auch in den aktuell aufgeheizten Zeiten nicht: „Soziale Kernthemen interessieren mich nur als Leser; darüber zu schreiben reizt mich überhaupt nicht. Ich möchte möglichst gut unterhalten, nicht mehr und nicht weniger.“

Info Ralf Kramp, Ein Grab für zwei Ralf Kramp, Ein Grab für zwei, Taschenbuch KBV Verlag, ISBN 978-3-95441-541-3, 340 Seiten, 13 Euro; auch als E-Book erhältlich. Neu ebenfalls als Hörbuch: „Wie wär’s denn mal mit Mord? Ralf Kramp liest bitterböse Geschichten“, 210 Minuten, MP3-CD, ISBN: 9783954414840, KBV-Verlag: „Die Friseurin mit dem mörderisch guten Kundendienst, der Bauer mit der geradezu amourösen Verbindung zu seiner Lieblingskuh, der arbeitssüchtige Stuckateur, der selbst im Urlaub die Finger nicht vom Gips lassen kann … allen Protagonisten ist eines gemeinsam: Sie müssen dem Tod ins Auge sehen und der kommt wie immer - unverhofft und oft.“

Als Verleger hatte Ralf Kramp, während er am Manuskript für das „Grab für zwei“ feilte, wie alle seine Kolleginnen und Kollegen durchaus mit einem gesellschaftlichen Kernthema zu tun: die Pandemie. Die gestiegene Leselust vieler Menschen angesichts kaum möglicher anderer Kulturgenüsse war die eine Seite, geschlossene Buchläden die andere. „Im ersten Lockdown hat der Buchhandel mit großer Kreativität die eingeschränkten Kundenkontakte kompensieren können. Der Sommer brachte dann sogar sehr gute Verkäufe, der Lockdown im Weihnachtsgeschäft allerdings dämpfte diesen Erfolg drastisch.“ Unterm Strich sei der KBV-Verlag gut über die Runden gekommen.

Kriminalroman "Ein Grab für zwei" von Ralf Kramp Foto: TV/KBV Verlag